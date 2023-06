Zou niet al te blij zijn, want de overheid vind je dan rijk. Via box 3 ga je uiteindelijk behoorlijk betalen via de stijgende huurwaardeforfet. En die stijgt elk jaar een beetje tot 2033. Is allemaal al besloten in 2022 door de 2de kamer en in de rijksbegroting verwerkt. Is natuurlijk niet aan de grote klok gehangen. Box 2 wordt ook aangepast wat dan best weer nadelig is voor vooral de klein ondernemer en zijn vermogen. De echte rijken worden zeker niet geraakt.