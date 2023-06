Kamer emotioneel

Er was gisteren enige opschudding in de Kamer over pijnlijke cijfers uit de toeslagenaffaire en voor u helemaal Jesse Frederik gaat en roept dat er uit deze cijfers juist blijkt dat er niets aan de hand is: even wat context. Een tijdje geleden kwamen (via een beslisnota bij de hersteloperatie, linkje hierrr, gaat om deel 3 en 4) opeens cijfers naar buiten over het aantal overleden kinderen van toeslagenouders. Toen bleken er 413 kinderen, die in aanmerking zouden komen voor compensatie, al overleden. Dat klinkt als enorm veel, het is ook veel, maar daarbij moet worden aangetekend dat relatief veel kinderen overlijden in hun eerste levensjaar (zie bijv. hier, er overlijden meer kinderen in hun eerste levensjaar dan in de 19 jaar daarna). In de cijfers die naar buiten kwamen was te zien dat 314 van de kinderen in hun eerste vijf jaren waren overleden. Het aantal overleden meerderjarige kinderen was volgens deze nota 43 (en niet 60 zoals De Vries gisteravond zei).

Bron: nota 18 november 2022

Gisteravond kwam de staatssecretaris in een debat over het herstel van de toeslagenouders opeens met nieuwe cijfers. Het totaal aantal kinderen dat was overleden bleek te zijn opgelopen naar 469. Dat is op zich niet vreemd, aangezien in de nota ook al stond dat er vermoedelijk nog meer overleden kinderen gevonden zouden worden, als meer mensen zich zouden melden voor het herstel van de toeslagenschade. Maar toen zei De Vries opeens dat er bij die 469 kinderen maar liefst 259 meerderjarigen zaten, later corrigeerde ze dit naar 256.

Dat is, vergeleken met het staatje hierboven, een extreem aantal.

Het zou namelijk aan de ene kant betekenen dat er minder minderjarige kinderen zijn overleden dan eerst bekend (mogelijke verklaring: wellicht vragen ouders van die kinderen geen extra compensatie aan). Maar aan de andere kant zijn er opeens meer dan 200 extra overleden meerderjarige kinderen van toeslagenouders. Dat is wel echt een hoog aantal en doet akelige dingen vermoeden over de oorzaak. Niet gek dat alle Kamerleden en de staatssecretaris niet meer wisten wat ze moesten zeggen. De staatssecretaris heeft beloofd de kwestie nader uitzoeken. Als het nieuwe cijfer echt 256 is, dan lijkt ons dat vooralsnog reden tot nader onderzoek. En liever niet door het CBS.

Dit dus