Een Monegask uit België is tweemaal wereldkampioen geworden onder Nederlandse vlag en als het zo uitkomt, wordt door F1-haters geroepen dat ie dus helemaal geen Nederlander is. Maar als ze bij de woordvoerders van De Belastingdienst De Correspedant vinden dat er nog wat te halen valt bij de best betaalde coureur van het huidige starting grid, dan moet Max de Belastingvluchteling ineens zijn 0%-miljoenen uit Monaco halen en in Nederland parkeren. Laat die Bregman met zijn klassiek Hollandse succeshaat eerst maar eens vertellen hoe hij de miljoenen basisinkomen die hij met zijn boekjes binnen harkt (goed gedaan hoor!) witwast via de vele belastingstructuren die Nederland aan topinkomens aanbiedt. Gaan wij ondertussen even juichen voor het supertalent dat zijn hele leven om één doel liet draaien, en de eerste serieuze stap daarheen zette door in 2016 in zijn eerste race voor Red Bull zijn eerste Grand Prix te winnen op precies dezelfde baan als waar de meest technisch progressieve motorsport van de planeet vandaag de kwalificatie voor zondag afwerkt. En daarmee vijf records brak: jongste F1-winnaar, jongste podiumpakker, jongste ooit die een race leidde, eerste winnende coureur die in de jaren '90 geboren is en eerste Nederlander die een Grand Prix wint. Op het circuit waar Fernando Alonso tien jaar geleden zijn laatste GP won. Jep. Zin in Barcelona dit weekend. De meeste mensen streamen!

UPDATE: Verstappen start in Box 1 morgen. Sainz P2, Norris vanaf plek drie.

Hallo? Belastingtelefoon?

LIVE From the Nerve Center in Sheffield…

Suffe vvd'er ontdekt het bestaan van Monaco

Ryanair vervangt Jumbo dit weekend