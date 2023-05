Okee. We kappen ermee. Onze Max 33 petjes verdwijnen in de verkleedkist, we zetten al onze Olav Mol maskers per direct op Marktplaats, op zondag gaan we wel gezellig gourmetten met de schoonfamilie en/of de muur stuccen want als we één ding nooit, maar dan ook nooit meer gaan doen, dan is het juichen voor Max Verstappen. Dat mag namelijk niet meer van Rutger Bregman, bekend van juichen voor Rutger Bregman, omdat Max Verstappen geen belasting betaalt in Nederland. Het definitieve argument dat ons omver reed: "Zelf profiteerde Verstappen van het publieke betaalde onderwijs op basisschool De Boomgaard in Maaseik en de middelbare school Trevianum in Sittard. Maar zijn eigen bijdrage aan de scholen van Nederland en België? Niks, nada, noppes." Is wel zo mensen. Dankzij het onderwijs op basisschool De Boomgaard in Maaseik kan Max Verstappen nu zo goed sturen, en waar kun je beter leren schakelen dan op de middelbare school Trevianum te Sittard? Nou dan. Die domme Lewis Hamilton en Charles Leclerc kunnen er helemaal niks van, en dat komt omdat ze niet op basisschool De Boomgaard in Maaseik en middelbare school Trevianum in Sittard hebben gezeten. Wij juichen NIET voor Max Verstappen, wij juichen voor de Nederlandse Belastingdienst!

Wat een crack