We mogen best een beetje medelijden hebben met Rutger Bregman. Begon zoals zovelen van zijn generatie "jonge intellectuelen" met het citeren van zo veel mogelijk dure namen uit stoffige boeken om opiniestukjes voor De Groene of VK bij elkaar te knutselen. Als dat babyvet er eenmaal af geschreven is, wordt het voor de Jonge Intellectueel tijd om de zachtwetenschappelijke reputatie als coming of age UvA-cliché te vertalen naar een eigen niche. Die vond hij, bij De Correspedant, als promotor van het zogenaamde 'basisinkomen'. Hield ie best een tijdje vol, maar dat utopische verhaal van gratis geld voor iedereen (zonder er bij te vertellen wie dat moet gaan betalen) wilde maar niet aanslaan, hoeveel Engelstalige tweets hij er ook aan wijdde. Hij probeerde het nog met een proxy, door via het boek "De meeste mensen deugen" aan te tonen dat mensen het echt wel waard zijn gratis geld te geven, en dat ze dan heus wel blijven werken en bijdragen aan de samenleving. Het werd een bestseller (mede omdat het altijd op tafel lag bij DWDD), dus hij hield er zelf wel een basisinkomen aan over. Maar het idee, meneer, dat beklijfde maar niet.

'Nou', dacht Rutger, die in zijn ooghoek een opstandig Zweeds meisje had zien opstaan. 'Dan ga ik toch vol voor het klimaat?' Op hetzelfde How Dare You-toontje begon hij luidkeels te verkondigen dat "het water komt", terwijl hij zich bij DWDD opwierp als woordvoerder voor de klimaatwaanzinnigen van Extinction Dinges. Maar toen dat net een beetje leek aan te slaan, en Nederland zich ieder moment kon gaan onderwerpen aan zijn domineesdrang, brak potverdorie de coronapandemie uit! Klimaatsocialisme in één klap irrelevant geworden door Echte Problemen. Gelukkig is er voor iemand die groot is geworden met het kopiëren van kwootjes en ideeën van anderen wel altijd een uitweg: PLAGIAAT! Maar of je daarmee het hoofd boven water houdt - Rumag het weten...

