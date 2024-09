Het wordt nog een heet jaartje Formule 1. Onze vrolijke vriend Max Verstappen is plots geen vrolijke vriend meer, want z'n wagen gaat voor geen meter en het ding van titelconcurrent Lando Norris gaat als een kanon. De kwalificatie voor de Grand Prix van Italië: Norris op P1, Verstappen op P7. Podium of jodium, zeggen we dan zo mooi. Verstappen moet inhalen achtereenvolgens: Hamilton, Sainz, Leclerc, Russell & Piastri, alvorens Norris eraf te kunnen bowlen. Hup Max!