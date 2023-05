Pessimistische benadering: het is van start tot finish een file van veel te snelle bolides op een veel te krappe baan, dus Max wint van P1 zonder problemen een duik in het zwembad. Optimistische benadering: de fantastische kwalificatie liet minimale verschillen tussen meerdere kanshebbers zien, de Ferrari pit-strategie is altijd feest - zeker in Monaco, waar Leclerc té graag wil en daarom nooit wint. Perez reed te vroeg in de muur, dus die wordt helaas toch geen wereldkampioen (...), de nieuwe sidepods van Mercedes werken vooralsnog matig en Fernando SigmAlonso moet oppassen dat de onverwacht snelle Ocon 'm niet uit de chicane drukt - maar daarna wint Max alsnog z'n derde Grand Prix van Monaco en dat is knap want er zijn maar acht coureurs die het snelste stedentripje ter wereld drie keer of vaker wonnen. Hier nog een keer de routekaart naar streams, en tot slot een kleine verwensing richting de F1-regie die het hele weekend nog niet één hebben ingezoomd op jetset bikinimeisjes op de oligarchenjachten in de haven. Hoe moeten we nu de laatste badmode spotten voor onze vrouwen?

UPDATE: Soevereine Verstappen reed eerst een set mediums tot op de draad stuk en trok daarna een gat van een halve minuut in de regen om z'n derde GP van Monaco op zijn naam te zetten. Alonso een zeer sportieve tweede, eikeltje "Estie Bestie" (His. Words.) Ocon P3 en de King of the Streets was vooral King of the Pits. Leukste details waren Russell (P4) die op de radio zat te smeken om voorbij Hamilton te mogen (P5), en de Ferrari's die er weer een pitstraatpotje van maakten qua strategie, ditmaal vooral ten koste van Sainz.

Sector 2, muur geschampt. Sector 3: