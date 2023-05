Okee here we go. Kwalificeren op een dicht bebouwd heuveltje waar alle nostalgische clichés samenkomen: keren over de beroemde traagste haarspeldbocht van de kalender, door de beroemde tunnel, langs het beroemde zwembad en via de beroemde Nouvelle Chicane die - het moet toch altijd even worden opgemerkt door een commentaar - al lang zo nouvelle niet meer is, omdat ie al sinds 1986 een positie op het circuit siert waar de opties hard remmen, jezelf flink verremmen of gewoon vol op elkaar klappen vechten om voorrang. "Alsof je met je fiets door je woonkamer rijdt", die kwoot (van de schoonvader van Max) wordt ook altijd aangehaald. Nelson Piquet won Monaco zelf nooit, zijn schoonzoon wel. En behalve teamgenoot Checo mocht reserverijder Ricciardo óók wel eens in de Red Bull racekleuren in voornoemd zwembad vallen. Het lijkt zo simpel, sturen door de straatjes. We doen het zelf zo vaak. Maar niet op deze manier, daar zijn wij niet gekwalificeerd voor.

Wie zich wél gaan kwalificeren.... Juistem. Max was twee uit drie trainingen de snelste, de eerste was voor Sainz. Maar die knuffelde ook al met een muur, evenals Albon en zelfs Hamilton. Checo vooralsnog niet en zelfs Leclerc hield zijn bolide nog heel. Maar nu voor de startposities van morgen. Start je VPN routebegeleiding, trek een kouwe pils open, en doe of je rijk bent.

