Motorcycle madness. Gewoon een beetje cruisen, in full battle armour. What's all this then? Nah, just another day at the office www.youtube.com/watch?v=O0wOD9TWynM Niet helemaal de Toccata en Fuga , maar ook niet helemaal een blote Monty Python.

Ondertussen gaan de oorspronkelijke Dalek films van Doctor Who er uit op den Netflix. Drop your cocks and grab your socks!