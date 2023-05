Eind jaren tachtig vochten we altijd tegen ander dorpen. De ene keer kwamen ze naar onze kroeg, de andere keer gingen we naar die van hen. Dat waren dan de zaterdagen. Op de jaarlijkse kermis was het helemaal feest natuurlijk. In de jaren 90 gingen we naar housefeesten. Daar was het altijd knokken. Vaak voetbalgerelateerd. Dat was de tijd dat iedere jongvolwassene een honkbalknuppel in zijn kofferbak had liggen. Volgens mij is uitgaansgeweld van alle dag.