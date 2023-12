In blijde verwachting van het herstel van Tucht & Orde tijdens het kabinet-Geertje I schiet iedereen in Nederland elkaar nog snel even voor de kloten. Afgelopen weekend hadden we schietpartijen in Den Haag (1 gewonde), Oss (1 dode), Hoogvliet (1 gewonde), Rotterdam (geen gewonden) en Arnhem (1 dode). Ondertussen werden er ook weer flink wat aan het mes geregen, onder meer in Gulpen, Nijmegen (1 dode), Alkmaar en Rotterdam. Nog geen drie weken na de verkiezingswinst van de PVV waait er een guurrechts windje met allerlei schiet- en steekpartijen door Nederland, het is allemaal de schuld van Geert Wilders.