De Utrechtse seriesteker Tarik el Massoudi, die meerdere vrouwen aan zijn schaar reeg, wil terug naar de gewonemensenwereld. Zodat hij weer wat meer vrouwen kan neersteken. "Omdat de drie vrouwen afwijkende beschrijvingen van zijn uiterlijk hebben gegeven." Daar gaat de rechter natuurlijk niet in mee: "Zo zitten er dna-sporen van El M. op een jas van een van de slachtoffers en werd een tas van een van de vrouwen in zijn huis gevonden." U wist al dat Tarik een draaideurcrimineel is en daar is nu ook wat meer duidelijkheid over: "Hij heeft een verleden als fietsendief, inbreker en stal regelmatig spullen uit winkels." Tarik blijft zitten en mag binnenkort naar het Pieter Baan Centrum, waar zal blijken dat-ie knettergek is. Doei Tarik, tot nooit.