"We gaan het niet opsommen, maar maak even de volgende voorstelling: Mexico is etnisch/cultureel nagenoeg identiek aan de VS, en had een bestuurlijke geschiedenis met de VS die gelijk is aan die van Oekraïne en Rusland."

Dat is helemaal niet zo. De taal, de cultuur lijkt misschien wel voor de leek een klein beetje op dat van de Russen maar zelfs de etnische Russen in Oekraïne lijken niet op Russen in Rusland. Nikita Chroesjtsjov is het meest bekende voorbeeld, etnische Rus, geboren in Rusland opgegroeid in Oekraïne. Die had veel onderdelen van de Oekraïense taal en vooral cultuur geadopteerd.

Het zijn gewoon totaal andere volkeren in Oekraïne wat hele goede redenen heeft om de Russen, laten we zeggen Moskovieten, op zijn minst te wantrouwen en dat al meer dan 300 jaar op zijn minst. Een middagje enkel op Wikipedia lezen geeft zelfs de grootste leek al genoeg informatie om tot die conclusie te komen.

En als het dan nog niet duidelijk is. Neem je Zweeds en Noors. Twee, of drie eigenlijk, verschillende talen die min of meer door de ander verstaan kan worden. Oekraïners die geen Russische spreken kunnen geen Russisch verstaan hooguit een paar woordjes. Andersom ook. Russen kunnen geen Oekraïens verstaan.

"Vervolgens zou Rusland in Mexico *exact* doen wat de VS en EU al sinds Obama in Oekraïne doen."

Het rommelt al tenminste sinds 2003, dat is ruim voor Obama, tussen Kiev en Moskou om de doodsimpele reden dat Poetin en in het verlengde de Russen het soevereiniteit en uniekheid van de Oekraïners niet erkennen. Als mensen zeggen dat Poetin een genocide wil plegen is dat niet overdreven.

Eigenlijk rommelt het al veel langer, al sinds de onafhankelijkheidsverklaring en het Boedapest memorandum waar Kiev de kernwapens opgaf voor vrede en soevereiniteit. Maar zoals met alles in Rusland is het allemaal "vranyo" en dus staalhard liegen.

Het was niet de EU of Obama die Oekraïne wilden losweken het was Joesjenko en later Janoekovitsj die dat proces begon. Janoekovitsj was pro-Russische president die is afgezet door het parlement en nota bene zijn eigen partij. Waarom? Omdat hij opdracht van Poetin had gekregen het door hem onderhandelde associatieverdrag waar hij nota bene campagne mee voerde niet te tekenen. Er was geen hand van de EU en geen hand van Obama. Deze man, Janoekovitsj heeft zijn volk jaren voorgelogen en belazerd en daar was het merendeel van het volk niet blij mee. De belofte was namelijk en EU en Rusland.

Dat hele "Fuck the EU" zegt eigenlijk genoeg. De Amerikanen waren het beu die spelletjes van Poetin en de EU deed niets. Ook niet met de "onrust" in de Donbas en de illegale annexatie van de Krim. Paar sancties, beetje hulp geven hier en daar en pas na de grootschalige invasie door de Russen is alles in een stroomversnelling gekomen. En nog veel te langzaam.

"Zonder waardeoordeel in welke richting dan ook: zou dan vol te houden zijn dat een Amerikaanse interventie in Mexico *volstrekt ongeprovoceerd* was?"

Ja. die zou zeer zeker volledig ongeprovoceerd zijn. Trump vroeg nog aan zijn generaals of hij niet gewoon Mexico kon aanvallen vanwege de kartels, ergens begrijpelijk toch. Maar het antwoord was, gelukkig, NEE. Mexico is namelijk pro-VS. Erg logisch ergens.

Hoe je het ook wil zien. Rusland is een kankergezwel in de wereld die niets goeds te brengen heeft en dat ook helemaal niet wil doen. Neem graan. Russen lopen het te jatten om door te verkopen. Houden scheepsladingen tegen terwijl ze in Afrika toch wel dat Oekraïense graan nodig hebben.

Dus voor wat betreft die kapot geschoten Russische tank. Mooi. Ga er maar eventjes bij stilstaan dat die tot moes geblazen bemanning daar is gaan vechten voor een renovatie in hun appartement, een nieuwe auto of ander geldelijk gewin. Zulke hufters zijn het namelijk.