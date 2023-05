U wist al wel: Dennis Wiersma - ex-kroonprins van het kabinet - is een botte hork. Dat wist iedereen al, want het stond in alle kranten. Het stond zelfs op Teletekst en dan is het waar! Wiersma liet de tactiek van de verschroeide aarde los op zijn fractiemedewerkers en kwam doodleuk weg met 'SORRY'! Nou, dat gaat zomaar niet natuurlijk. NRC wil nóg een keer benadrukken dat Wiersma een hork is. Immers, hij had een 'autoritaire en driftige manier van leidinggeven'. DENNIS WIERSMA IS EEN HORK! HORK HORK HORK! Wat een wijvengezeik. We wísten al dat-ie een zak is, hoor. Er staat precies helemaal niks in deze nieuwe hitpiece, opgewarmde prak van de vorige keer, louter & alleen bedoeld om Wiersma af te laten treden. Behalve dan: "Zijn negentien communicatiemedewerkers moeten zijn voortdurende exposure organiseren." Negentien communicatiemedewerkers!