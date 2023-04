Om professor Chomsky te citeren: ‘authority, unless justified, is inherently illegitimate and that the burden of proof is on those in authority. If this burden can't be met, the authority in question should be dismantled’. Niemand heeft het recht om te schreeuwen en te intimideren, als was Wiersma onze lieve heer zelf. Hij gaat maar tegen zijn vrouwen staan schreeuwen. Ik zelf heb het ook wel aan de hand gehad en heb de managers in kwestie de deur gewezen. Je mag van alles vinden en zeggen, maar we houden het wel zakelijk en professioneel. Ga je schreeuwen of dreigen dan is het gesprek bij deze klaar. Mijn advies is om geen enkele autoriteit te accepteren. Geen mens is meer dan een ander. Je kunt een andere rol en verantwoordelijkheid in een organisatie hebben maar dat maakt de ander nog geen lijfeigene.