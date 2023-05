En dan gaan we nu even naar Instagram, waar minister Wiersma een foto van een envelopje (typisch horkengedrag, red.) heeft geplaatst als begeleiding bij een vrij lange tekst naar aanleiding van alle berichten dat hij een lul hork is. "Bij deze een update van mijn vorige bericht en wat ik sindsdien heb gedaan. Eind vorige maand verschenen berichten in de media over mijn eerste periode als minister, waaruit bleek dat ik in mijn werk scherp en soms te fel ben geweest richting medewerkers. Signalen die mij deels bekend waren en waarmee ik vanaf eind vorig jaar aan de slag ben gegaan. Waar ik lessen uit trek en graag over in gesprek blijf.

In een eerste reactie heb ik journalisten gezegd dat andere, eerdere signalen mij niet bekend of verteld waren. Na een nacht slapen heb (bedoeld wordt: na overleg met mijn spindoctors die mij ervan overtuigden dat ik me er echt niet meer uit kon lullen) ik mij gerealiseerd dat die er wel degelijk konden zijn, zie mijn vorige bericht, maar dat die signalen mij kunnen zijn ontgaan of dat ik mij daarvoor kan hebben afgesloten.

Dat was voor mij reden om contact te zoeken met mijn eerdere werkgevers en hen de gelegenheid te geven eventuele signalen dat ik mij als een hork zou hebben gedragen, met mij te bespreken. Dat heb ik inmiddels gedaan en dat waren goede gesprekken.

In mijn gesprek met een vorige werkgever, de leiding van de VVD-fractie, (ook bekend als: de partij waarvoor ik nu minister ben en die er dus alle belang bij heeft mij uit de wind te houden) bleken inderdaad signalen van oud-medewerkers die mijn gedrag als onaangenaam en kwetsend hebben ervaren en die zich daardoor ook onveilig hebben gevoeld. Ik kan door het gesprek niet anders concluderen dan dat ik destijds inderdaad die signalen onvoldoende tot mij heb genomen of mij er voor heb afgesloten. Ik ben wel degelijk een hork geweest. Ik heb mensen daarmee tekort gedaan en dat spijt mij zeer.

Ik heb dit de fractie uiteraard ook laten weten. Naar ik heb begrepen hebben de oud-medewerkers die het betreft op dit moment geen behoefte hier met mij over te spreken, maar als dat verandert ben ik uiteraard zeer bereid om dat te doen. Dat geldt vanzelfsprekend ook als er zich in de andere organisaties alsnog mensen zouden melden. Ik zal daar van leren.

Ik ben doordrongen van het besef dat ik hiermee aan de slag zal en blijf. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, meld ik mij weer."

Nou dit nog 50 keer overschrijven, maandag inleveren bij de conciërge en verder wat meester Gijs zegt!

Update - grensoverschrijdende video