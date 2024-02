Is/dit/ons/land/nog/wel? Er is weer iets belangrijks aan de hand in Den Haag, en wel met de profielpagina's van Tweede Kamerleden. Daar staat normaal altijd 'Hij is in totaal 25 jaar actief' als iemand een man is, en 'Zij is in totaal 2 dagen actief' als iemand een vrouw is. Maar nu staat er dus geen 'hij' meer, en ook geen 'zij', maar overal 'hij/zij/hen'. Nou zijn ze in Den Haag altijd met de burger bezig en nooit met zichzelf, dus daarom is iedereen in rep/roer. Hoe is het eigenlijk met de formatie?

INSTANT UPDATE: Dick Berlijn hoeft niet meer te twitteren! Het wordt opgelost!

WOORDVOERDER TWEEDE KAMER: "Dit komt door een bug”, laat een woordvoerder desgevraagd weten. ,,Normaal zijn er drie opties die weergegeven kunnen worden, maar vanwege een technische fout laat de site alle drie deze opties zien.”