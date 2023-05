Dr. B in Betere tijden

Persbericht van de U.S. Attorney's Office ziet u hier, formele aanklacht daar in PDF. Samenvatting: het Amerikaanse Militair-Industrieel-Complex maakt na John F. Kennedy opnieuw eerlijke ondernemers KAPOT. Enig idee hoe moeilijk bedrijfsvoering is op de Nederlandse belastingsplantage? Natuurlijk is een consultant dan welkom en ja toevallig komt er soms eentje uit Rusland.



Dr. Nikos Bogonikolos (Insta, LinkedIn) is een Griekste staatsburger die aan het hoofd stond van Nederlandse defensie-contractor Aratos. Aratos ontwikkelde satelliet-technologie, was als zodanig lid van koepelorganisatie Nederlandse Industrie voor Defensie & Veiligheid (NIDV), en is nu per direct geschorst.

"De doorgespeelde geheimen hebben te maken met hoogwaardige technologie, halfgeleiders die gebruikt worden bij cryptografie, maar ook voor het testen van nucleaire wapens." Amerikaanse aanklager Breon Peace: "De beklaagde en zijn Aratos-groep speelden dubbelspel terwijl ze ogenschijnlijk opereerden als een defensie-aannemer voor de NAVO en andere bondgenootlanden. Ze hielpen de oorlogsinspanningen van Rusland en Russische ontwikkeling van wapens van de volgende generatie."



Bogonikolos zou eind 2017 door de Russen zijn geronseld. "In een e-mail wordt hem gevraagd ’alleen’ naar Moskou te komen ’aangezien de agenda heel gevoelig zal zijn’. Hij kreeg instructies over hoe hij de Amerikanen moest misleiden door te beweren dat Aratos de eindgebruiker zou zijn van gevoelige Amerikaanse technologie en dat die niet bedoeld was voor de ontwikkeling van wapentuig maar voor toeristische schepen in Nederland. In werkelijkheid stuurde hij geheime apparatuur door naar Rusland, zo luidt de aanklacht in de VS."

Ook zou Bogonikolos gegoogled hebben op zoekopdrachten als "Nederland illegale export Rusland" en daar moet je dus nooit op googelen tenzij je in CIA Black Site wil vernevelen. Volgens de Amerikaanse justitie hielp ook Nederland bij zijn aanhouding.

Dr. B in Moskou - december 2017

Geen idee waar het over gaat maar VERDACHT IS HET WEL