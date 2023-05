Ook weer veel 'asiel- en vluchtelingengedoe' vandaag in de Volkskrant. Een reportage over de grens tussen Mexico en de VS - de Rio Grande/Bravo - die momenteel overlopen (overzwommen) wordt door de zg 'wetbacks', illegale migranten uit Zuid- en Midden-Amerika. Morgen loopt kennelijk een strenge immigratieregeling af, en men verwacht dat daar binnenkort een nog strengere voor in de plaats komt. Vandaar dat 'iedereen' nog even net op tijd de VS probeert binnen te sneaken:

"De Amerikaanse regering schat dat vanaf vrijdag het aantal illegale oversteken kan verdubbelen naar 10 duizend per dag.''

10.000 per dag! Dat geloof je toch niet. Ook in de VS hebben de inwoners meer dan hun buik vol van het feit dat half Latijns Amerika zichzelf maar uitnodigt voor een beter leven. Net als de meeste inwoners in (Noord)West Europa.

En dan gaat hier misschien de bed- bad- broodregeling op de schop. En terecht, want de bedoeling was dat alleen uitgeprocedeerden hiervoor in aanmerking kwamen die meewerkten aan hun terugkeer. Dat blijkt maar voor een handjevol mensen die op één hand te tellen te zijn, te werken. De overgrote meerderheid begint toch weer de tigste procedure om hier te mogen blijven, en vaak lukt het ze nog ook. En Gutmenschen, zoals de in de krant geïnterviewde Mpanzu Bamenga, die in Amsterdam kennelijk iets coördineert, zegt daar dit over:

"In Amsterdam heeft 90 procent van de mensen die een herhaalde asielaanvraag indiende, alsnog een verblijfstatus gekregen. Dat betekent dat er in eerste instantie niet goed naar hun zaak is gekeken, dat de cliënt niet overtuigend was of dat er sprake is van nieuwe feiten of omstandigheden. Deze mensen zijn dus alsnog aangemerkt als vluchteling. Dat is echt een belangrijke uitkomst."

Uitgeprocedeerd betekent dat er al ca 5 keer naar hun zaak is gekeken, maar telkens 'niet goed' blijkbaar. Uieindelijk scoren ze dan toch nog een verblijfsvergunning, omdat er sprake is van 'nieuwe feiten of omstandigheden'. Ik geloof er allemaal geen ene reet van. Bij asielzoekers is het: "I won't accept no for an answer'', tot ze uiteindelijk dan toch maar toegelaten worden. Ik denk in de meeste gevallen om van het gezeik af te zijn.

En deze Mpanzu Bamenga mag dan een maatschappelijk succesvolle voormalige asielzoeker zijn ("Bamenga ging stage lopen in de Tweede Kamer en bij de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties. Hij werd gemeenteraadslid voor D66 in Eindhoven, won in 2021 de prijs van het College voor de Rechten van de Mens"), feitelijk zit hij hier ook onterecht:

"Zelf was hij ook ongedocumenteerd. Samen met zijn moeder en broer kwam hij op zijn 8ste vanuit Congo naar Nederland. Drie jaar later werd hun asielaanvraag afgewezen, waarna een slepende procedure volgde.''

Uiteindelijk mochten ze blijven omdat Hirsch Ballin gebruik maakte van zijn discretionaire bevoegdheid.

Conclusie (voor de tigste keer): het asielbeleid is volkomen ontspoord, je kunt nauwelijks meer van 'beleid' spreken. Ik zeg het Joost Eerdmans na: ''Het moet echt anders''.