: lees dat arrest nu maar eens dat ik net plempte. Zo simpel als jij beschrijft liggen de zaken niet.

HR:

“Dat een gift wordt gedaan i.h.k.v. bijv. 'fundraising' staat er niet aan in de weg dat sprake kan zijn van een 'gift' a.b.i. art. 379 SrNA (vgl. ECLI:NL:HR:2005:AT8328). In ‘s Hofs overwegingen ligt als zijn oordeel besloten dat beide in bewezenverklaring genoemde geldbedragen ook waarde hadden voor verdachte indien zij geheel of gedeeltelijk zijn benut ter bestrijding van kosten van activiteiten van (mede) door verdachte op te richten politieke partij, zodat ook in dat geval sprake is van giften a.b.i. art. 379 SrNA. Dat oordeel is getuigt niet van een onjuiste rechtsopvatting en is toereikend gemotiveerd.”

Art 379 SrNA (wetboek van strafrecht van de Antillen) is vergelijkbaar met art 177 Sr. Het ging hier om een gedeeltelijke gift voor de op te richten politieke partij. Dat kan natuurlijk ook van toepassing zijn op de hele gift. Als de gift van waarde is voor de ontvanger dan ben je er wel (mits sprake is van een mogelijke tegenprestatie of voorkeursbehandeling).