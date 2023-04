Nog ff ontopic. Richard lijkt me klaar in De Hofstad. Democraten of Dictatoralen 66 zetten zichzelf wel voor lul en komen er (idd net als in de Provincies en landelijk) voorlopig niet meer aan te pas. Schiet, net als velen, gelijk in de lach alleen bij het zien van de tronies van de Kaaglandbaan en bij die van Jetje .

Hebbben bijna evengrote karakturen van zichzelf gemaakt als Marky zelf. Een beeldendvoorstellingsvermogen helpt je toch wel relativeren. Zie vaak wat stripfiguren van vroggger voor me.

Nee, Richard (toch geen familie van Aadsje?) moet landelijk gaan! Hij is nu al de meest aansprekende politicus van de hele Hofstad. Incl Het Binnenhof. Natuurlijk moet ie niet terug gaan naar de partij zonder leden (PVV)!!

In goed overleg met die bril, Eerdmans (die me minder aanspreekt) JA21 overnemen? Met een beetje progressievere standpunten, zou zelfs ik er dan ook zomaar op kunnen stemmen. En zelfs de man die vast niet voor eigen eer gaat, Pieter Omtzigt?

Nee, das een utopie (ook wat mezelf betreft).

Stemmen op... heeft trouweens altijd zin in een democratie!

Betaald lid worden van een politieke partij is niet meer van deze tijd. Een tijd waar bakken vol subsidie naar elke partij gaat. Volgens mij (heb ik eens opgezocht) vraagt een partij als Volt ook nog een 50 Euro/jaar lidmaatschap. Daarvoor mocht je dan op eigen kosten naar een propaganda dingetje in Zwiltserland o.i.d. vliegen....

Egg gebeurd menschen!