Goed visitekaartje inderdaad zag ik!

Kost wat zo'n feestje ( € 4 miljoen ), maar dan heb je ook wat, vooral ook heel veel noodzakelijke beveiliging helaas. Die ook nog even duidelijk werd dat ze eerst op groen sein moesten wachten voordat ze de markthal uitgingen richting dat volle plein.

Opvallend op televisie vandaag: koning ging even in gesprek:

- 1. met toeslagenouders

Over weer in je kracht staan na dit schandaal en over wat het voor hen heeft betekend, de gevolgen ervan. Kort hiena zei zijn broer over de 10 jaar dat de koning het goed deed en emotioneel betrokken was in deze tijd, meer dan mensen denken.

Want "ik ken mijn broer" tegen journalist.

- 2. Over slavernijverleden en excuses

Koning wacht terecht eerst onderzoek academici af ovef aandeel van zijn voorgangers. Gaf verder aan dat hij geen richting aan onderzoek gaat geven door punten in te brengen omwille de objectiviteit, die wil hij niet verhinderen.