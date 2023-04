Allemaal van harte met de koning. Om dat te vieren stonden de steden gisteren vol met zuipende en lallende idioten. In Brabant zat iedereen aan de pillen en in Amsterdam verdwenen er massaal sleutels in de ponpypacks met coke. Ook populair: amfetamine. In Zaandam werd iemand neergestoken. En dan geven we nu het woord aan de NOS: "Ook in Den Haag liep de binnenstad 's avonds al vol met mensen met oranje vlaggetjes, hoedjes en toeters." Vlaggetjes, hoedjes en toeters. Op de foto boven bijvoorbeeld, allemaal mensen met vlaggetjes, hoedjes en toeters. En foto hieronder, ook allemaal mensen met vlaggetjes, hoedjes en toeters. Want dat is wat Nederlanders doen tijdens Koningsnacht!

Zijn dat... hoedjes?