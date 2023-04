Schakelen we nu over naar onze Nationale Luchthaven voor een actueel verslag van de vakantiegekte van mei. Het is verkansie, en dan MOET iedereen foetsie, met 5 stuks *kuch* handbagage naar een alinkloesif koerhuisje + zwembad in de zon, want het is toch maar koud, regenachtig en niet te betalen in Nederlandje. Livestream vanaf 10:00 uur bij NH Nieuws, maar nu al genieten op de realtime Schiphol-0-Meter, met extragratis XR-trollen. Hallo vakantieman, gezellig hè!

OOK DAT NOG!!!!1!