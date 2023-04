De bevindingen van het externe onderzoek naar de sociale veiligheid in het Haagse riool zijn hierrr en het ruikt allerminst fris. De Universiteit Utrecht is in opdracht van de Kamer volledig #BOOS gegaan op het hart van onze democratie en dat toont een dagelijks bestuur van de Kamer, het presidium, dat intimideert, schoffeert, buitensluit, negeert en pest. En dan denkt u natuurlijk direct aan Arib die eerder al uit de Kamer werd gedolkstoot wegens haar vermeende SCHRIKBEWIND, maar daar stopt het niet. "Geïnterviewden benadrukken dat dit niet 'nieuw' is en ook zeker niet alleen gaat over het vermeende gedrag van de vorige Kamervoorzitter waarover in de media berichten zijn verschenen." Hoewel niet bij naam genoemd, mag het duidelijk zijn dat ook D66-marionet Vera Bergkamp en het presidium onder haar voorzitterschap de handen vuil maakt in de eeuwige strijd tussen de politieke en ambtelijke leiding in de Kamer, waarbij kritiek ongewenst is. "Sterker nog, een kritische opstelling van de Griffier, directeuren, diensthoofden of afdelingshoofden kan volgens hen tot serieuze represailles leiden: zwartmakerij, ongefundeerde beschuldigingen van fouten of grensoverschrijdend gedrag, hevige intimidatie –alles met als doel ambtenaren die tegenwicht bieden of kritiek uitten weg te krijgen."

Naast de leiding is ook de algehele sfeer in de Kamer onder de loep genomen en daaruit blijkt dat er toch meer Gijs van Dijkjes en Nilüfer Gündoğannetjes rondlopen dan u zou hopen. "Een grote minderheid van de deelnemers ervaart in meer of mindere mate grensoverschrijdend gedrag van andere Kamerbewoners." Dat betekent niet dat iedereen constant verkracht wordt in het bezemhok, maar gezellig is het allerminst. Het gedrag varieert van fanatiek Coldeweijeren tot expres tegenwerken en pesten. De politieke arena waar regelmatig met het moralistische vingertje wordt gewapperd, heeft zelf verre van schone handen. Het onderzoek toont een interessant kijkje achter de schermen van een verziekte bestuurscultuur, maar de kans is klein dat dit rapport echt iets verandert. Waarschijnlijk zal er een symbolisch meldpuntje verschijnen en wordt verbetering beloofd en voor de rest: glas, plas, en de beerput was. Zelf lezen over uw grensoverschrijdende bestuursorgaan? Het hele rapport vindt u hierrr in pdf.