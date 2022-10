We moesten het lange tijd doen met termen als 'machtsmisbruik', 'schrikbewind' en 'onveilige werkomgeving', maar in deze tijden waarin het gebrek aan genderneutrale koffie in de automaat al geldt als een 'onveilige werkomgeving' en een werkopdracht van de baas wordt weggezet als 'machtsmisbruik' was het moeilijk in te schatten hoe serieus de aantijgingen jegens voormalig Kamervoorzitter Khadija Arib werkelijk waren. Gelukkig is daar juicekanaal NRC die dankzij zijn politieke spionnen nu een boekje, zeg maar gerust volledige encyclopedie, open doet over de het terreurbeleid van de vertrekkende politica. Een beleid waarin volgens tientallen direct betrokkenen treiteren, kleineren, roddelen en buitensluiten centraal staat. Nou ja, totdat de camera's draaien, want voor het oog van de natie gedroeg ze zich op haar best. Arib wordt omschreven als een Kamervoorzitter die moest samenwerken met de griffier, de hoofd van het ambtelijke apparaat, maar in plaats daarvan alle macht naar zich toetrok en zichzelf als de baas van de ambtenaren zag. Het was gedrag dat al lange tijd bekend was bij zowel de PvdA als het presidium, maar consequenties bleven uit. Tot grote frustratie onder de topambtenaren die massaal opstapten. Het presidium dacht na de aanstelling van de zeer incapabele Bergkamp dit hoofdstuk stilletjes te kunnen afsluiten, maar moest nu alsnog ingrijpen nadat een deel van de ambtenaren dreigde op te stappen als ze weer voor Arib moeten werken in haar rol als voorzitter van de tijdelijke commissie Corona. Het resultaat was een stuntelige aankondiging van een extern onderzoek dat al uitlekte voordat het Arib bereikte. En zo is de beerput open, hangt de vuile was buiten, is het veel te late onderzoek aangevraagd en kan iedereen zijn eigen conclusies trekken uit de puinhopen achter de schermen. Als dit inderdaad al jaren gaande was, heeft niet alleen Arib iets uit te leggen, maar moet ook het presidium nog wat vragen beantwoorden en dit in combinatie met de rampzalige aanpak van de afgelopen dagen maakt de positie van Bergkamp er niet beter op. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Update: Vera Bergkamp stapt niet op. Ze gaat morgen gewoon Arib UITZWAAIEN

Nu al zin in