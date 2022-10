:

Denk dat velen dachten dat dit "netjes" in de achterkamertjes opgelost kon worden. Of Arib wel of niet een naar kreng was. Maar iemand heeft gelekt. Dat is het grootste probleem. Maakt niet uit wat je van Bergkamp vindt of Arib. Een onderzoek starten op basis van anonieme brieven is in een kuil trappen vol met adders. Het überhaupt voorleggen is al te zot. Ga eerst maar eens stilletjes met mensen praten over in de achterkamertjes om uit te zoeken hoe of wat. Bergkamp heeft dit gewoon waardeloos gedaan.

Qua Bosma? Geef hem maar de kans. Mag zijn nummer twee die schoolmeester van D'66 zijn die doet het ook goed.