Als we alle flauwe woordgrappen even negeren, beginnen we ons serieus af te vragen of D66 in een zelfde soort parallelle realiteit leeft als Micha Kat. In onze wereld is het zojuist onmogelijk gebleken om de btw-verlaging op groente en fruit door te voeren. In onze wereld waarschuwt de Belastingdienst met hun chronische ICT-problemen het kabinet om zo min mogelijk beleidswijzigingen door te voeren, omdat ze het allemaal niet aankunnen. En in onze wereld bleek nota bene gisteren dat het verlaagde btw-tarief een duur en inefficiënt beleidssysteem is. Maar ondanks al deze berichten spuit D66 toch een voorstel voor een verlaagd btw-tarief op sperma de wereld in. De partij wil de Belastingdienst met extra werk opzadelen, om een klein groepje wensmoeders goedkoper vol te pompen. Een groep die al gebruik kan maken van de drie gratis ivf-behandelingen die in het basispakket zitten. Wist u trouwens dat het btw-tarief op snikkelstroop van een paard wel al op 9 procent ligt, maar u nog 21 procent btw betaalt over een parelketting? In een land met een crisissencrisis besteedt D66 blijkbaar liever hun energie aan dergelijke zaadonderwerpen. Als u goedkoper gezond wilt eten, krijgt u een kwak klap in het gezicht, maar Kaag & Co staan wel vooraan om de prijs van tampeloerespudding aan te pakken. Wie zijn toch die mensen?