Ach, neem trostomaten. De tomaten die je zelf moet afwegen kosten iets van 1,79 per pond. Ze zien er mooi uit, ze ruiken goed, maar ze smaken nergens naar. Veel te snel gekweekte Nederlandse Wasserbomben. Het goede spul wordt geëxporteerd en ligt in bijvoorbeeld Duitsland veelal goedkoper in de schappen.

Dus dan maar het duurdere alternatief nemen, voor verpakt, in plastic bakje en blisterfolie, met een kekke merknaam.

Die kostten jarenlang 2,49 of 2,99 per pond, een aanbieding was vaak 1+1 gratis. Maar ze zijn wel lekker, dus ze gaan snel genoeg op. Dit soort voorverpakte tomaten zit nu met 450 gram in een verpakking en kost 3,29. Aanbieding, 2,99..

Dan ga je je toch eens achter de oren krabben, toch maar die niet voorverpakte nemen. Maar die worden ook nog eens vrij snel slecht en smaken nog steeds niet. En dan koop je maar eens gewoon even geen tomaten, want je hebt er laatst 2 weggegooid.

Gaat btw van 9 naar 0% hier nog iets op uitmaken? Als die blisterverpakking van 3,30 naar 3 euro gaat, die niet voor verpakte van 1,80 naar 1,60?

Het probleem zit hem er volgens mij in dat er geen eerlijke marktwerking en supermarktconcurrentie meer bestaat in Nederland. En dat het aanslingereffect van inflatie niet bestreden maar uitgebuit wordt.

75 eurocent voor een lulig preitje, daar kon je 22 jaar geleden een kilo voor kopen in gulden centen.