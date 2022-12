Vrije marktwerking was goed voor de portemonnee van de burger, door concurrentie zouden de prijzen laag blijven, alles moest op de schop. Waar geen concurrentie was moest concurrentie komen middels aanbestedingen. Voor de NS kwam als tegenhanger Arriva, dat gaat perfect in het noorden des lands, niet. Waar je in Polen voor omgerekend nog geen tientje het halve land door reist, kom je voor dat geld in NL nog niet van Groningen naar Leeuwarden.

Waar provincies nog wat centjes konden sprokkelen in de energiesector, die weer ingezet konden worden in de begroting van deze provincie, werd dit overgenomen door directe of indirecte buitenlandse staatsbedrijven. De nationale vliegende trots werd voor een groot deel uitbesteed aan Frankrijk, het ziekenfonds werd uitbesteed aan verzekeringsmaatschappijen en uw pensioen gaat links of rechtsom er ook aan geloven.

Vrije marktwerking.

Ondertussen zit het EU parlement te kijken naar uw pensioen, is bezig om de energiemarkt en de geldmarkt te beïnvloeden.

Vrije marktwerking met prijzenplafonds en kelders totdat alle prijzen vastliggen, iedereen een basisinkomen heeft en de markt zo gereguleerd is dat er geen vrijheid meer is.