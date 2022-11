Dat is absoluut waar, en ook eens naar een supermarkt waar de prijzen soms dik 10% goedkoper (of meer?) zijn dan de AH of Plus. Het scheelt echt. Altijd goed dat mensen ook op die manier bedenken grip te houden op het uitgavenboekje.

Toch is het wel waar wat Peterdh zegt, het was altijd al zo. Nu echter belangrijker. Wel doen is belangrijk voor een kleine beurs maar het mechanisme er achter moet ook zeker aandacht krijgen. Het zorgt er bv voor dat mensen met een klein inkomen minder keuzevrijheid hebben, en energie blijft duur, daar kan je weinig in manoeuvreren. De reden dat alles zo duur is, zijn de enorme verspilling van de overheid die werkelijk van alles belangrijk vinden en daarom worden lasten alleen maar hoger. Op de wereldmarkt zijn prijzen voor bv gas al weer heel erg verlaagd maar dat zie je niet terug bij onze leveranciers. Deels logisch want zal altijd vertraagd gaan; het gas wat ze nu leveren is langer geleden ingekocht en kijken de kat uit de boom. Ik geloof niet dat het echt hard omlaag zal gaan, want dit is gewoon beleid van overheden die op een hysterische manier bezig zijn met klimaat. Enerzijds dwingen en anderzijds is het beleid gewoon schreeuwend duur.

De rekening komt te liggen bij lage en midden inkomens. Kaag haar minzame “we moeten er aan wennen dat we allemaal wat armer worden” is ronduit schandalig. Haar kaste moet wel meer betalen voor boodschappen en energie, maar kan dat ook. Het uitgavenpatroon, de levenswijze blijft exact gelijk. Alleen wat minder geld over aan het eind van de maand. Middeninkomens moeten echter al anders gaan leven en dat dus voor de normen en waarden van de Kaag-kaste.