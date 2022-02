De Belastingdienst heeft al immense problemen met de TWEE tarieven voor BTW. Een voorbeeld:

"Je verwacht natuurlijk dat al het voer voor je huisdier even duur is maar niks is minder waar. Konijnenvoer valt namelijk onder het 6% procent btw tarief maar het voer van je cavia is duurder want valt onder het reguliere 21 procent tarief. Gek toch? maar het heeft een simpele reden.

VOEDSEL OF NIET?

Zie jij je konijn als een mogelijke stoofpot, en je cavia dan? Konijnen zijn voor de beleidsbepalers een voedingsmiddel en daarom mag het voedsel van dit dier verkocht worden met slechts 6% procent btw. Een cavia wordt in Nederland niet gezien als voedsel. De brokjes die je voor voor je huisdier koopt wordt dus verkocht met 21% procent btw. Andere dieren waarvan het voedsel onder het lagere tarief vallen zijn koeien, varkens, schapen en geiten."

Alle experts op gebied van de Omzetbelasting (=BTW) zijn het er dan ook over eens dat EEN tarief voor de omzetbelasting verreweg het makkelijkste is.

Maar u allen weet dat we dat in Nederland nimmer&nooit voor elkaar zullen gaan krijgen. Omdat dan alle populistische media en partijen in de TK gaan schreeuwen dat de allerzieligsten KeIHaRD worden getroffen!