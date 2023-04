Er zijn echt mensen die als het ware geboren zijn in het verkeerde lichaam. In mijn werk heb ik enkele malen er mee te maken gehad, niet de lichamelijke kant, ook niet direct vanwege transgender, maar dan was het wegens mentale klachten, want ja, ook dat gaat gewoon door ongeacht welk lichaam. Deze mensen waren dus patiënt, maar ook een collega gehad die ik als man kende, geboren als vrouw.

Tot zeker de jaren 90, na 2000 ook nog was het volstrekt normaal om een gedegen vooronderzoek te doen voor men een traject in ging. De cliënten zelf vonden dat ook normaal. Vervolgens was er een lang psychologisch nazorg traject, ook dat vond echt iedereen normaal, en zo zou het ook moeten zijn.

Wat nu gaande is, is een activistisch, en zeker agressieve ideologie. Het gaat niet meer om het individu, maar om het grote geheel, de ideologie van transgender en eigenlijk ook alles wat er bij gehaald is met andere genders.

Pubers en adolescenten hebben een niet volgroeid brein en zijn mentaal ook volop in ontwikkeling. Onzekerheden mbt identiteit (in elk opzicht) is normaal. Bij de een speelt het meer op dan bij de ander.

Wat nu gaande is, is ook supermarkt denken. Ik wil, dus ik koop/krijg. De verstrekkende gevolgen worden blijkbaar nergens meegenomen en komt een kind, of jongvolwassene uiteindelijk in de knoei door een beslissing met onherstelbare schade, dan moet dat blijkbaar. Alles voor de ideologie. Dit is echt heel erg en een schande voor de gezondheidszorg.