DasKap Van Wensen legt het nog één keer uit

Hihihi hahaha hohoho wat is het toch grappig dat de overheid geen 0% btw op groente en fruit kan heffen. Ja, wij lachen ook mee hoor, maar iedereen die wél verstand heeft van centjes en belasting heffen kan je uitleggen dat beleid voeren via de btw in zijn algemeenheid een ramp is en in dit geval nog extra bijzonder onverstandig (los van het feit dat de Belastingdienst zwaar overbelast is). Zoals wij in december al schreven, en nu ook blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Financiën: de btw op groente en fruit afschaffen is een extreem inefficiënte maatregel als je wilt dat mensen meer groente en fruit eten.

Het klinkt makkelijk, maar het is juist moeilijk. Die ingewikkelde boodschap is echter niet welkom bij Marjolein Moorman van de Populisten van de Arbeid (wethouder Financiën Volksgezondheid van Amsterdam) en allerlei mede-ondertekenende wetenschappers. Zij hebben namelijk zelf onderzoek gedaan en pikken een paar btw-vrije kersen uit de beleidsfruitschaal in een brief (hier nog wat inhoudelijke kritiek) die eigenlijk neerkomt op 'wat maakt het nou uit dat we nu al weten dat het niet werkt, neem die maatregel nou maar gewoon!'.

Wij hebben het even nagekeken, maar de wetenschappers die de brief, naast allerlei andere wethouders en een paar GGD-hotemetoten, hebben ondertekend, zijn: een hoogleraar epidemiologie van leefstijl en cardiometabole aandoeningen, een bariatrisch chirurg, een gezondheidswetenschapper, een hoogleraar Health Technology Assessment, een klinisch psycholoog, een gezondheidswetenschapper, een onderzoeker Consumptie en Gezonde Leefstijl, een financieel geograaf, een hoogleraar Public Health, een onderzoeker Public Health, een docent kinderobesitas, een gezondheidseconoom, een gezondheidswetenschapper, een hoogleraar Population Health, een hersenonderzoeker, een hoogleraar Gezondheidsbevordering, een politicoloog, een hoogleraar Sociale Epidemiologie, een epidemioloog, een onderzoeker Public Health, een onderzoeker Consumptie en Gezonde Leefstijl, een gezondheidswetenschapper, een hoogleraar Gezondheidsrecht, een hoogleraar voeding, een gezondheidswetenschapper, een hoogleraar Public Health, een epidemioloog, een hoogleraar Public Health, een hoogleraar Consumptie en Gezonde Leefstijl, een onderzoeker Public Health en een huisarts.

NUL (wij herhalen: nul) fiscalisten. En dit is dus waarom 'naar de wetenschap luisteren' niet werkt voor politieke problemen. Dan loop je namelijk het risico om zaken die buiten de expertise van die wetenschappers liggen te negeren. En ondertussen ondergraven de wetenschappers die niets weten van belastingen, maar wel hun naam zetten onder een brief over een belastingmaatregel, het 'aanzien van de wetenschap'. Je zou bijna zeggen: wetenschap is ook maar een mening.