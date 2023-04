En alweer een nieuw dieptepunt in de woke gekte aangetikt:

"De nieuwe druk van de Engelstalige versie van de roman Gone with the Wind uit 1936 krijgt volgens The Daily Telegraph een disclaimer waarin wordt gewaarschuwd voor onder meer "racistische stereotyperingen". Uitgever Pan Macmillan wil de oorspronkelijke tekst zelf niet aanpassen, zoals dat laatst bijvoorbeeld wel werd gedaan bij de boeken van Roald Dahl.''

"In de disclaimer staat onder meer dat het boek "een representatie van onacceptabele praktijken en racistische stereotyperingen en taalgebruik bevat.''

Geen aanpassingen van de tekst zelf dit keer, maar een enorme disclaimer. Waar gaat deze gekte eindigen? Wat zal er gebeuren als de woke mongolen - of zelfcensurerende uitgeverijen - hun oog laten vallen op Shakespeare's 'The Merchant of Venice'? (Grof en onaanvaardbaar antisemitisme in de stereotyperende karakterisering van de jood Shylock als woekeraar) Othello? (Een jaloerse generaal van kleur die zijn blanke, pardon, witte vriendin Desdemona vermoordt omdat hij haar van overspel verdenkt; is toch het iconische angstbeeld van iedere racistische 'redneck'?) The Taming of the Shrew dan? (Een zelfstandige, opstandige Katherine die getemd, gedomesticeerd, en afgericht moet worden tot een volgzaam doosje die precies doet wat manlief zegt?)

En er zijn vast nog wel andere toneelstukken van Shakespeare die echt niet meer door de woke beugel kunnen.

Maar wat moet je ermee? Verbranden? Op een soort 'index' van verboden boeken plaatsen die niet door 'fatsoenlijke' mensen gelezen mogen worden, zoals de oude katholieke kerk vroeger ook zo'n index had? Of net als Dahl de tekst aanpassen, zoals Dr. Bowdler dat in 1818 al eens had gedaan met zijn ''Family Shakespeare'', waarin hij ook van alles wat hij als 'profaan en obsceen' beschouwde, eruit 'kuisde'?

Wat is de wereld toch een gekkenhuis aan het worden.