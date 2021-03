Geen idee wat ik gebruik. Interesseert me ook niet. Besparen doe je toch niet per gebruikte eenheid dus boei0n. Wordt maandelijks afgeschreven, 1x per jaar even de meterstand doorgeven, tientje bijbetalen of in mindering krijgen op en hoppa, klaar.

Ditto voor de stroom & gas. Als ik me daar nog mee moet gaan bezig houden kan ik net zo goed X66 of GL stemmen of lobotomie laten uitvoeren.