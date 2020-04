In maart stond je in elk weiland (en vooral golfbaan) tot aan je enkels in het water. En nu hebben we weer extreme droogte, waarschijnlijk de droogste droogte ooit (we meten paar 100 jaar, maar dat zeggen ze er niet bij).

Er stromen per minuut duizenden kubieke meters rivier water zo de zee in, maar let op!! We hebben een tekort.

Enorme onzin natuurlijk. We missen hooguit de juiste infrastructuur om ons water te managen. Iets wat we vroeger heel goed konden.

Nu geven onze visionairs het geld liever aan warmtepompen, Brussel, Zuid Europa en massa immigratie.

Allemaal zaken die niets bijdragen en klauwen met knaken kosten.