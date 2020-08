Pro-actief? Wat is hier precies pro-actief aan.

Meer, meer, meer mensen = waterconsumenten het land binnen laten lopen. Onvoldoende inspelen op hogere vraag en fluctuatie van grondwaterniveaus. Te weinig putten uit de massa oppervlaktewater die Nederland rijk is. Te weinig geïnvesteerd in transport van de zeer natte naar de wat drogere delen van Nederland.

En daar bovenop iedere vierkante kilometer van Nederland haar eigen waterschap en waterleidingbedrijf.

En als het dan niet goed genoeg functioneert, dan moeten we maar wat minder water gebruiken. Minder. Water. In FRICKIN' Nederland. Hallo, dat is niet pro-actief.

Dat is reactief aan ploeteren.

De deltawerken, dat was pro-actief. Tot hier en niet verder tegen het water. Dit nooit weer.

Of had men de Noordzer toen ook maar gewoon een boete op moeten leggen?!

Dit land kan zoveel beter!