Als u toch één filmpje moet zien vandaag dan is dat wel deze over de held van dit verhaal Tuindorper Rob, uit Tuindorp. Rob beheert en onderhoudt een tuin in Tuindorp. Maar het is niet zijn tuin. Maar de tuin is van Ymere, een woningbouwcorporatie en derhalve geen tuinbouwcorporatie. Nu vinden ze bij Ymere de bonus-tuin van Tuindorper Rob HARTSTIKKE STOM EN OVERWOEKERD, terwijl het gewoon natoer is. NIET IN MIJN NAAM, YMERE! Morgen massademo op het Zonneplein. Neemt allen De Vlag van Tuindorp (bestaat echt) mee om te wapperen, en een megafoon & dan gaan we FRIE FRIE TUINDORP en YMERE MOLENAAR roepen.

INSTANT UPDATE: TUINDORPER ROB WINT