Al ruim je al onze 120 miljoen beesten, dan nog waait er genoeg strontlucht vanuit Duitsland, België en zee dat we hier in 2030, 2035 of later nog steeds niet onze KDW`s halen, en nog steeds niet mogen bouwen. Het maakt niet uit of VVD, BBB of CDA aan de macht is, niemand heeft een plan waarbij de RvS in de gelegenheid wordt gesteld nieuwe bouw- of natuurvergunningen te verlenen. Boederijen die wij slopen, verschijnen met minder maatregelen terug aan de andere kant van de grens, de natuur verslechterd door het gebrek aan Europese coordinatie. www.youtube.com/watch?v=dm-BAuS5a7c

Het stikstofmodel kan keurig beleidsmatig uitrekenen dat dit pakket onvoldoende is. Wat het stikstofmodel niet kan, is aantoonbaar vertellen welke natuur van welke stikstofbron last heeft. Dat detailniveau is het model nooit voor bedoeld, daarvoor is geen sluitend wetenschappelijk bewijs. Dat maakt snelle onteigeningen van boeren een onuitvoerbare illusie. www.wyniasweek.nl/bom-onder-kabinetsb...

Uitwerpselen van dieren vangen met emissiearme stalvoeren (die door de RvS niet zijn afgekeurd, de RvS eistte alleen onderhoud en keuringen), om direc te verwerken met stikstofkrakers is de enige snelle, winstgevende en milieuvriendelijke weg voorwaarts. www.countus.nl/kenniscentrum/nieuws/w...

Dat we nu al jaren vastzitten met een probleem dat gewoon een oplossing heeft, geeft aan hoe disfunctionerend onze bestuurscultuur is.