Want er is ruimte om het leed voor de boeren te verzachten

Het kan niet anders of de rest van de coalitie probeert nu het CDA-smaldeel in kabinet en Kamer te sensibiliseren. Opdat Mark Rutte de lieve vrede binnen zijn regeringsploeg kan bewaren. D66 heeft inmiddels zulke grote woorden gebruikt en zich een onbuigzame drammende partner getoond dat we kunnen concluderen dat minister-president Mark Rutte is teruggebracht tot een trekpop, het touwtje dat uit zijn achterste hangt in handen van D66-leidster Sigrid Kaag.

En toch is er hoop. Iets wat we al eerder concludeerden na de woorden van Johan Remkes eerder deze maand die zei dat hij hoopt dat het kabinet nog gaat sleutelen aan de stikstofplannen.

Want wat CDA-leider Wopke Hoekstra betreft is de einddatum van 2030 qua halvering van de stikstofuitstoot niet heilig. Wat goed nieuws is, al wisten we dat al. Want fractievoorzitter Pieter Heerma zei in juni al dat er met die datum geschoven kan worden. Een standpunt dat ook binnen de VVD hoorbaar is.

2035 kan gewoon ook. Dan maar even schuiven met de agenda.

Natuurlijk is de actie van Hoekstra ook een reactie op de opmars van Caroline van der Plas en haar BBB die het CDA aan het leegvreten zijn, de Provinciale Statenverkiezingen nakende. Maar het komt Mark Rutte ook goed uit. Hoekstra probeert D66 ietwat af te stoppen en dat hoeft Rutte dan niet te doen. Een trekpop maar wel met schone handen.

Dat wordt een leuk debat dinsdag. En het CDA moet nu wel even doorpakken. De deadline doorschuiven naar 2035 zou een alleraardigste motie kunnen zijn van de christen-democraten. Partijleider Wopke Hoekstra moet nu zijn fractie boter bij de vis laten leveren.

En zoals eerder gezegd: tijd dat D66 een toontje lager gaat zingen. Een ieder ziet dat het land langzamerhand kapot gaat aan verschillende crises op gebied van landbouw, koopkracht en woningen.

De starre opstelling van D66 is daar één van de redenen van. Tijd om te buigen.