Nederland anno 2024: Vuist, klap, pijn. In Beekse Bergen is de 23-jarige Wouter bezweken op de operatietafel na een vechtpartij met """soortgenoten""". "Zo'n erge knokpartij met zulke verwondingen heb ik in mijn zeventien jaar bij Beekse Bergen niet vaak gezien", aldus een getuige. Begin vorig jaar verdronk in de Brabantse plaats op nagenoeg dezelfde plek de 14-jarige Stephan na 'een ruzie' in een gracht. In 2021 kwam de 3-jarige Gerrit onder mysterieuze omstandigheden om het leven, het enige wat toen bekend werd gemaakt was dat het ging om 'hoofdletsel.' De Brabantse geweldsexplosie is geen nieuw fenomeen. Nederland reageerde in 2006 geschokt toen beelden uit Beekse Bergen naar buiten kwamen van een zuigeling die na een achtervolging metershoog de lucht in werd gesmeten.