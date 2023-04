Nederland staat stil. We zijn helemaal vastgelopen en komen nauwelijks nog vooruit. Een omschrijving van toepassing op het kabinet, maar het gaat deze keer om onze asfaltjungle. Daar was het een tijdje lekker doorscheuren door relatieve coronarust, maar nu zijn de files terug en massaler dan ooit. U stond in dit eerste kwartaal met zijn allen tien procent vaker naar de achterlichten van uw voorganger te staren terwijl uw motor zinloos brandstof slurpte om u met een treurig slakkengangetje over het asfalt te laten kruipen. "Dat is echt pittig en niets wijst erop dat het minder druk gaat worden. Zelfs overdag is het af en toe al aansluiten in de rij", aldus de ANWB. Eerder lazen we al dat de meeste wegenbouwprojecten in de ijskast zijn gezet vanwege het stikstofbeleid, waardoor een verlossing van de forenzenpolonaise voorlopig niet in zicht lijkt en we in een vicieuze cirkel belanden. We stoten meer stikstof uit in files, waardoor we minder bouwen, waardoor er meer files ontstaan, waardoor we minder kunnen bouwen. Een cirkel waar alleen de regelmakers in Den Haag ons uit kunnen trekken, maar helaas is de coalitie het enige dat nog harder is vastgelopen dan onze wegen. Dit kabinet kan zichzelf al niet redden, laat staan dat het nog iets voor de burgers kan betekenen. Voorlopig staat Nederland gewoon stil.