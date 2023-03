Maar wij begrijpen niet zoals zij dat de wereld vergaat. En als we niet willen luisteren of gehoorzamen aan hun ideeën is alles toegestaan. Wij zijn te dom/wit/mannelijk/fascistisch en daar maken ze dan ook gelijk een einde aan. Democratie zegt ze weinig, zeker als er niet uitkomt wat zij willen. Gebrek aan kennis en levenservaring (had ik ook) maakt de geesten rijp voor 'verlicht' despotisme, om het heft in eigen hand te nemen want anders zijn we te laat.

Gooi deze ingrediënten in de mainstream media multiplier, de shit ventilatoren op social media, aangeblazen door tunnelvisie van een gelijkgestemde groep en radicalisering is onvermijdelijk. Beetje woke Pokon erbij en een ideale shitstorm is een feit.

Dit stopt niet vanzelf. Maar ja, volgevreten vvd-ers die niemand nodig hebben behalve als ze geld kunnen verdienen + d66 deugers die de 'dom gepeupel' insteek onderschrijven en onze vrome christenen die ook vinden dat we zondig zijn qua omgang met de door big G geschapen pracht... Plus gymnasium links dat best verlicht despotisme kan verdragen met de communistische roots... Die laten het begaan. Tot de geest echt uit de fles is.

'Met de kennis van nu' incoming over een paar jaar. Visie moet je nu nog mee naar de oogarts immers.