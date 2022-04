We zijn al "vleesch noch visch" in dit land en al jaren. We zijn een polderlandje en we komen amper/geen meter vooruit (of achteruit) omdat iedereen zijn (al dan niet ongefundeerde) mening overal over heeft.

Wie zijn daar nu eigenlijk debet aan? Nou, onpopulaire mening maar, de kiezer die massaal steevast stemt op partijen aan het uiteinde van het spectrum maar wel allemaal weer verdeeld.

Ik zie geen andere oplossing dan het volgende.

Nederlandse Sociale Partij - Voor een beter socialer Nederland.

Nederlandse Liberale Partij - Voor de beter gestelde liberalen.

Nederlandse Conservatieve Partij - Voor conservatieve religieuzen.

SGP - kom je toch nooit vanaf maar ze werken tenminste.

Nederlandse Populistische Partij - Voor al uw boosheid over de huidige regering, EU en natuurlijk Tucker Carson fans. Niet nodig, maar er zit daar een gat met een stem die hoe onsmakelijk soms ook toch gehoord moet worden.

Net zoals de Fransen meerdere verkiezingsronden totdat je een uiteindelijke winnaar hebt en die mogen het dan maar proberen de komende vier jaar.

Want zeg nu zelf hebben we een Dierenpartij nodig naast GroenLinks? Hebben we een PvdA nog nodig? Kan de SP niet iets minder extreemlinks worden? Hebben we een Sylvana nodig? Een DENK? Is dat nodig?

Of is er een D66 nodig naast de VVD?

ChristenUnie naast het CDA?

En qua roepers aan de zijlijn? Hebben we echt een PVV, FVD, BBB, JA21 en BVNL nodig?

Daarna pas zijn we klaar voor een "correctief" referendum met een opkomstplicht. Kunnen we "HO! roepen, hier zijn WE het niet mee eens!"

Anders wordt een referendum weer niets meer dan "boe" roepen voor de mensen die hun zin niet krijgen. Democratie is ook accepteren dat je jouw zin niet hebt gekregen (dit keer).