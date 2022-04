EU Grondwet, Associatieverdrag of Sleepwet: de uitslagen van alle referenda die werden gehouden in de afgelopen twee decennia zijn kapot genegeerd door de zittende macht. Terwijl de sluimerende hooibroei van de bestuurscultuur al lang een uitslaande schuurbrand is geworden, loopt eigenlijk alleen de SP nog met een klein emmertje bluswater rond door te proberen de burgerinspraak terug in het bestuur te krijgen. Maar pas op, in die emmer zit een scheut stookolie. Als 101 Kamerleden volgende week stemmen vóór de grondwetswijziging die nodig is voor een bindend correctief referendum, naar aanleiding van het debat van vandaag, krijgen we een wortel aan een stok:

Het nieuwe referendum, als het überhaupt al wordt ingevoerd, is pas geldig als de meerderheid die tegen de wet stemt, minimaal de helft vd opkomst van de laatste Tweede Kamerverkiezingen bedraagt. Cynisch truukje van vvd. CDA en D66. Zie voor inhoudelijke achtergrond dit Stuk Rood Vlees en dat stuk Meer Democratie. Onze twee cent in de stemkliko: democratie is niet voor bange mensen maar we zijn nou eenmaal geen zelfverzekerd Zwitserland. De Nederlandse zelfhaat uit zich altijd als rancune richting de vermeende onwetendheid van de ander en daarom heeft het referendum als redmiddel sowieso een slechte naam. En met deze wet vrezen we dat directe inspraak een wortel blijft, waarvan we vooral de stok blijven voelen. Debat om 16u30 en het volgende geldige referendum: op deze manier dus nooit. Livestream, met Ronald van Raak als raadman van Renske Leijten even terug in de Kamer, na de breek:

Draadje over de GIFPIL

Duiding van een eerlijke duider (ze bestaan!)

Buub begrijpt 't: niet dat laffe