Extinction Rebellion (XR) bestormde zaterdag vliegveld Eindhoven. De extreemlinkse activisten wisten het platform voor privévliegtuigen te bereiken om vervolgens ingesloten te worden door de Koninklijke Marechaussee.

Een zorgwekkende actie van de demonstranten daar het vliegveld tevens dienst doet als hoofdkwartier van het Air Mobility Command van de Koninklijke Luchtmacht. Daar staan 24 uur per dag moedige militairen gereed om militair luchttransport voor wereldwijde militaire operaties, humanitaire missies en speciale opdrachten te verzorgen.

Het Capitool en de Tweede Kamer

Het valt daarom niet uit te sluiten dat deze extreemlinkse activisten zonder scrupules ook een keer de Tweede Kamer zullen gaan bestormen. Het is maar een paar stappen van de tunnelbak van de A12 naar de Nationale Vergaderzaal en geestverwanten van de organisatie hebben het al eerder gedaan.

In september 2021 – de bestorming van het Capitool in Washington D.C. eerder dat jaar stond velen nog op het netvlies – belaagden activisten van Greenpeace namelijk het gebouw van de Tweede Kamer en intimideerden daar onder meer medewerkers van de SGP-fractie. Begin dit jaar sprak deze club zijn solidariteit uit met de door de autoriteiten van straat geplukte opruiers van XR.

Het Openbaar Ministerie waarschuwt…

Dankzij gedegen speurwerk van dagblad Trouw, De Groene en Investico werd afgelopen week bekend dat het Openbaar Ministerie (OM) zich serieus zorgen maakt over XR. Extinction Rebellion blijft herhalen vreedzaam te zijn, maar daar denkt het OM anders over blijkt uit documenten in handen van de krant. “Er wordt niet geknokt, maar dat is het dan ook wel. Er is eenvoudigweg sprake van strafbare feiten, die bij herhaling gepleegd worden en waarbij XR gevaar voor derden voor lief neemt.”

…maar daar denken VOLT, PvdA, PvdD, BIJ1, GroenLinks en D66 anders over

Dat artikel is ook de Tweede Kamer niet ontgaan. Afgelopen week stelde een gelegenheidscoalitie van VOLT, PvdA, PvdD, BIJ1, GroenLinks en D66 Kamervragen (hier setje 1 en hier setje 2) aan minister van Veiligheid en Justitie Dilan Yeşilgöz (VVD) over de kwestie.

Maar die gaan gek genoeg niet over de zorgen van het OM maar over de berichtgeving dat de politie chatgroepen van XR heeft weten te infiltreren en zelfs een informant binnen de organisatie heeft weten te werven. In plaats van een terecht applaus voor de inspanningen van politie en OM vraagt het clubje Kamerleden zich echter af of de infiltratieoperatie wel ‘proportioneel’ is.

Voorspelbare vragen van met name de activistische PvdD, BIJ1 en uiteraard GroenLinks (dat niet vies is van avondjes georganiseerd door XR waar gefantaseerd wordt over geweld) maar dus ook afkomstig van de melkmuiltjes van VOLT en de wat meer institutionele PvdA (Attje Kuiken is geen uitgesproken fan van klimaatprotesten) en regeringspartij D66.

Verdeeldheid zaaien om nog harder kunnen toeslaan

Het is te hopen dat OM, politie en ministerie zich niet van de wijs laten brengen door dit parlementair monsterverbond en de extreemlinkse activisten van XR scherp in de gaten blijven houden. Net zoals de autoriteiten dit terecht doen met radicale elementen binnen de boerenbeweging, Willem Engelwappies en moslimextremisten. Een dure verantwoordelijkheid die VOLT, PvdA, PvdD, BIJ1, GroenLinks en D66 nu als gewillige beulen van XR proberen te ondermijnen.

Laat dat nou precies het doel zijn wat extremisten van Extinction Rebellion tot ISIS beogen: verdeeldheid zaaien om nog harder te kunnen toeslaan.