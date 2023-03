De corona is achter de rug, maar van sommige symptomen komen we niet meer af. Neem Diederik Gommers die zich als een virus door de media verspreidde, waar het in eerste instantie vooral over corona ging, maar later steeds meer over Diederik Gommers. Het leverde hem een serieuze aandachtsverslaving op, die hem op gevaarlijke wegen bracht. En dat vond hij dan weer fantastisch. Als een echte junk claimde hij dat hij echt ieder moment kon stoppen, maar dat lukte uiteraard niet. En dat maakt het zo ironisch dat deze afgetakelde verslaafde nu jongeren gaat wijzen op de gevaren van een vapeverslaving. Op TikTok, waar waarschijnlijk geen van de betrokkenen iets van snapt, maar daar zit de jeugd, dus ze moeten wel. En wie beter om de jongeren te bereiken dan de man die het met Famke Louise deed? Alles om maar te voorkomen dat de pubers gaan vapen, want in vergelijking met vapen is corona "peanuts". Dus daar staat het OMT-lid dat flirtte met een prikverplichting en zich schaarde achter een landelijke ophokplicht voor burgers weer met zijn smoel voor een camera en verschijnt hij binnenkort in uw feed tussen de dansende tieners en grappige kattenvideo's om uit te leggen dat zien vapen leidt tot vapen, wat leidt tot heel veel meer vapen, wat leidt tot gruwelijke hersenziektes des doods. Nou ja, dat is een theoretische mogelijkheid. En dat klinkt misschien erg, maar dat is nog altijd beter dan die aandachtsziekte van Gommers.