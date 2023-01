Ontvangen in de stijlloze mailbox. Persbericht van een of ander hersendood PR-bureau (taalfout in het tweede woord, knap wel) over een nieuwe campagne van Famke Louise en Diederik Gommers ter promotie van the Roast of Famke Louise "tegen haat". Want als er iets erg is, dan is het haat natuurlijk! In tegenstelling tot corona ("peanuts") kun je namelijk doodgaan aan haat. En Famke Louise is dan misschien wel hartstikke dom, heel erg slecht in zingen en nog slechter in zich laten inhuren voor overheidspropaganda, maar ze houdt tenminste niet van haat. Want oh oh oh wat is haat toch verschrikkelijk. Boe haat! Weg met haat! Toen niet, nu niet, nooit meer haat! En wel allemaal kijken naar de Roast of Famke Louise op Comedy Central! Dat is pas een statement tegen haat! En allemaal spullen kopen bij de adverteerders van Comedy Central! Dat zal de haters leren! En Diederik Gommers bij Zomergasten! Dat zal de haat stoppen! En LINDA'S lenteweek! Daar komen de haters nooit meer overheen! En in de Libelle! Doodsteek voor de haters! En bij MAX Geheugentrainer! Dat vergeten de haters nooit meer! En een Diederik Gommers Special Week bij Op1 met alleen maar vragen aan Diederik Gommers over Diederik Gommers! Dan is alle haat meteen weg!

Kijken op eigen risico