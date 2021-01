: Mijn schuld is het in elk geval niet maar ik mag er wel voor boeten. Heb je die debielen op het Museumplein gezien? Heb je die "homeopatische arts" gezien en wat die vent zwatelde over dat er helemaal niemand op de IC ligt?! Heb je enig idee hoeveel dom volk er in Nederland rond loopt en dat al die mensen bij elkaar geen flauw benul hebben van de ernst? Dat daar een hoop mensen tussen zitten bij wie maandelijks het geld gratis binnen komt waaien en dat die geen idee hebben waar dat geld vandaan komt, áls het er maar komt? Dan heb ik het over pensionado's, boomers, uitkeringstrekkers, jeugd, volk dat denkt dat geld op je rug groeit.

Ik kan je vertellen dat ik er als werknemer én zelfstandige moeite mee heb dat er zoveel besmettingen zijn omdat het de economie volledig naar de kloten helpt. Ik werk me het snot voor de ogen, 6 - 7 dagen per week en ik betaal me scheel aan belasting. Heb ik nooit over geklaagd want als ik belasting moet betalen, is er ook een deel dat ik mag houden. Maar ik zie dat ik belasting betaal om straks de economie weer aan de gang te krijgen. Een economie die stil ligt omdat er een deel van de bevolking is dat te stom, te dom, te debiel is om te begrijpen dat bij elkaar op bezoek gaan nu gewoon NIET de bedoeling is. Gewoon NIET. Wat is daar zo moeilijk aan? Niks zou je zeggen, maar toch gebeurt het.

Werkgevers die mensen dwingen om naar kantoor te komen, winkels die toch het randje opzoeken, sukkels die feestjes geven én mensen die er naartoe gaan.

Daar kan ik me serieus over opwinden. We hebben geen vat op die lui, er is geen kruid tegen gewassen. Ze doen maar, interesseert ze geen fuck. Maar mij wel.

Misschien voel je je aangesproken, Zuurtjeregen, dan moet je bij jezelf te rade gaan of je er zelf misschien ook aan mee doet?

Ik heb niks tegen domme mensen. Ik heb wel heel veel tegen domme mensen die het versjteren voor de rest.